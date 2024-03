Grał Chrystusa w "Pasji". Dziś głosi skrajne poglądy

Jedni do dziś uważają, że to mistyczne wręcz doświadczenie, które w realistyczny sposób przedstawia mękę Jezusa. Chwali się aktorów i scenografię. Inni punktują antysemicki wydźwięk filmu i przerysowaną brutalność niektórych scen. Jim Caviezel przeżył na planie ekstremalne sytuacje i być może fakt, że film jest tak mocny, że pobił rekordy w kinach. To do dziś najbardziej kasowa chrześcijańska produkcja w historii. Film Gibsona zarobił bowiem 612 mln dolarów. W świetle doniesień o tym, że Mel Gibson pracuje nad drugą odsłoną "Pasji", warto przyjrzeć się aktorowi, który dwie dekady temu wcielił się w Jezusa.