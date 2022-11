Paul Hogan był przystojnym, łamiącym kobiece serca Krokodylem Dundee. Teraz jest w bardzo złym stanie

Paul Hogan miał 47 lat, kiedy świat poznał go jako pełnego charyzmy Micka "Krokodyla" Dundee. Blond włosy, szelmowski uśmiech i umięśnione ciało - wszystko to tworzyło mieszankę wybuchową. Jeśli do atrakcyjnego wyglądu dodamy australijski akcent i krokodyle w tle, otrzymamy istny hit. Pod koniec lat 80. Paul Hogan miał w zanadrzu wszystkie atuty, by łamać serca fanek.