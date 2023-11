Peter Dinklage przyjedzie do Torunia na EnergaCAMERIMAGE

Peter Dinklage pojawi się w Toruniu, by spotkać się z uczestnikami EnergaCAMERIMAGE, pokazać swój najnowszy film, She Came to Me Rebecci Miller, który jest zarazem filmem zamknięcia tegorocznej edycji festiwalu, a także odebrać Nagrodę Dyrektora Festiwalu dla Aktora. Bardzo cieszymy się, że tak wspaniały aktor będzie już niedługo z nami i zostanie częścią naszej nieustannie rosnącej festiwalowej rodziny.