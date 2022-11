Pięć Smaków 2022: na widzów czeka blisko 40 seansów

Sekcja Hongkong. Kino czasu przemian to najlepsze filmy zrealizowane w Hongkongu po roku 1997, czyli po przekazaniu miasta pod administrację chińską. To zarówno emocjonujące kino gangsterskie, jak i skromne, błyskotliwe fabuły, skupiające się na rozedrganej codzienności tego niezwykłego miejsca. Ich wspólnym mianownikiem jest zmiana i poczucie nieuchronnie uciekającego czasu. Tak jest w wybitnym PTU Johnniego To, w którym oddział stróżów prawa ma tylko jedną noc na odnalezienie służbowej broni jednego z nich, a także w Wąskiej drodze Lam Suma, której bohaterka musi znaleźć pracę i ją utrzymać, by nakarmić siebie i swoją córeczkę w mieście sparaliżowanym przez Covid-19.