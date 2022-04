Putin ma kolejnego wroga. Legendarny aktor mówi o barbarzyństwie

Doceniam waszą odwagę i ducha oporu, waszą bezinteresowność. Podziwiam was. To właśnie chciałem wam powiedzieć. Nie tracę nadziei, że to się jak najszybciej skończy – skwitował 88-latek, znany z takich filmów jak "Tajemniczy blondyn w czarnym bucie", "Zabójczy parasol", "Pechowiec", "Idiota w Paryżu" czy "Diabli mnie biorą".