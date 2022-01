Pierścień Władzy wykuty. Poznaliśmy tytuł najdroższego serialu w historii

Na razie Amazon Prime Video jest bardzo oszczędny w przekazywaniu mediom materiałów promocyjnych. W oficjalnym obiegu funkcjonuje tylko jedno zdjęcie z serialu opublikowane gdzieś na początku sierpnia ubiegłego roku. Teraz w końcu fani dostali coś więcej. Jednominutowy materiał filmowy. Nie znajdziemy w nim jednak fragmentów superprodukcji. W efektowny sposób został zaprezentowany jedynie tytuł serialu. A brzmi on "The Lord of the Rings. The Rings of Power".