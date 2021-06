Pierwszy polski film o miłości w pokoleniu Z – „Ostatni Komers” już w kinach

"To jest historia o wszystkim co pierwsze, a co za tym idzie - najintensywniejsze..pierwszy joint, pierwszy seks, pierwsze zakochanie i złamane serce" – mówi producentka filmu, Marta Habior. W obsadzie zobaczymy świetnych aktorów młodego pokolenia: Sandrę Drzymalską, Mikołaja Matczaka, Nel Kaczmarek, Zofię Świątkiewicz i Jakuba Wróblewskiego. Jedną z głównych ról zagrał naturszczyk - Michał Sitnicki, odnaleziony przez reżysera na..instagramie.