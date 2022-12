Piotr Adamczyk sprzedaje świąteczne potrawy. Słoik zupy kosztuje 89 zł

Co ciekawe, kiedy Anna Korcz zaprezentowała ceny świątecznego cateringu w swoim lokalu, podniosło się larum, że sprzedaje litr zupy grzybowej aż za 65 zł. Jej "Zacisze" znajduje się jednak 40 km pod Warszawą, więc choć dla niektórych jest to wysoka cena, to i tak dużo niższa niż u konkurencji ze stolicy.