Piotr Zelt usłyszał wyrok. "Sąd uwolnił mnie od absurdalnego zarzutu"

"Obrońcy wolności i praw obywatelskich się objawili! Wyczuwacie w ogóle granice obciachu i śmieszności? Z każdym dniem wyłazi większe szambo rozlane przez Pis władzę. [...] Dalsze popieranie tej patologii, jest przyznaniem się do bycia identycznym degeneratem i świnią. Handlarze wizami, pegasuski, przewalacze forsy.... Sprzedanie Orlenu Molowi, powiązanemu z Rosją i Putinem to zdrada Polski. Za to powinna być czapa" - grzmiał aktor.