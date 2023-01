Planował zamach bombowy. Przed kamerą opowiada: "liczyłem na 200 zabitych"

McKinney służył w wojsku przez 25 lat, z czego część na wojnie w Afganistanie. Opowiadając o tym, jak radził sobie z zabijaniem, mówi: "dopóki strzelasz do nich i nie traktujesz ich jak ludzi, tylko tak samo jak cel na planszy, to wszystko jest w porządku". Przypomnijmy, że podobnie o zabijaniu talibów mówił książę Harry – odczłowieczanie było standardową praktyką, by radzić sobie na wojnie. Tyle że ma to swoje konsekwencje, co pokazuje film "Stranger at the gate".