Po rewolucji w TVP wracają. Serial stał się ponownie hitem internetu

- Cieszy mnie popularność serialu, który ponownie został odkryty dzięki Netfliksowi. Mieliśmy nadzieję na zrobienie kolejnej części już jakiś czas temu i w końcu się to udaje. Wiele osób pisze do mnie i chwali naszą produkcję. Choć powstała kilkanaście lat temu, to ciągle jest aktualna. To świetny serial, więc cieszę się, że kręcimy trzeci sezon. Historia wciągająca, aktorzy wspaniali, ekipa cudowna, więc powrót w takich warunkach, wśród takich ludzi, to coś, co mnie cieszy i mobilizuje - mówi nam Izabela Kuna.