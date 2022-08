Po tej komedii zrobi się wam cieplej na sercu. Recenzja filmu "Każdy wie lepiej"

Trzeba oddać, że gra aktorska w filmie "Każdy wie lepiej" jest naprawdę na rewelacyjnym poziomie. Joanna Kulig i Michał Czernecki, którzy grają głównych bohaterów, to para, u której czuć chemię już od pierwszych minut seansu. Młodzi aktorzy, którzy debiutują na dużym ekranie, to bardzo uzdolnieni nastolatkowie i świetnie wcielili się w rolę marudzących, trochę zdezorientowanych całą sytuacją, dzieci głównych bohaterów. I oczywiście nie można nie wspomnieć tu o całej plejadzie gwiazd starszego pokolenia - Grażyna Szapołowska, Andrzej Seweryn, Maria Maj czy dawno niewidziana na wielkim ekranie Ewa Wencel to mieszanka wybuchowa. Obok kreowanych przez nich postaci nie sposób przejść obojętnie.