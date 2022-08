"To nie jest film polityczny". Pokazali zupełnie inny obraz polskiej rodziny

Zdecydowanie z innym, gdzie pewnych rzeczy się nie akceptuje. Rodzice czy teściowe naszych głównych bohaterów sprzeciwiają się w taki czy inny sposób związkowi, ale nie są pokazani jako potwory. "Każdy wie lepiej" nie jest filmem politycznym. To spokojny film, który pokazuje nas z różnych stron, co jest niezwykle cenne. Z jednej strony mamy mamę głównej bohaterki, która kieruje się religią i tradycją, z drugiej strony mamy tych "postępowych" rodziców głównego bohatera, którzy sami nie postępują rozsądnie. Takie jest życie. Najważniejszy jest cel, czyli budowanie silnej relacji i robienie wszystkiego, by rozpad się nie powtórzył. By pomóc dzieciom, dać im poczucie wolności i bezpieczeństwa, by mogły się rozwijać. O tym jest ten film.