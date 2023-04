Po tym filmie Egipt zamknął przed nim granice. Jest już zwiastun "Chłopca z niebios"

Adam, chłopak z małej rybackiej wioski, przyjeżdża na prestiżowe stypendium do Kairu. Gdy staje się świadkiem tajemniczego zabójstwa kolegi, zostaje wplątany w śmiertelnie niebezpieczną intrygę. Zmuszony do współpracy, zgadza się przeniknąć do Bractwa Muzułmańskiego – jednej z najpotężniejszych organizacji islamu, która nie zawaha się przed niczym, żeby chronić swoje tajemnice. Aby przeżyć, będzie musiał opanować reguły gry niezwykle brutalnego świata, wkraczając na ścieżkę, z której nie ma już powrotu. Film Tarik Saleh nie bez powodu został dostrzeżony i nagrodzony za scenariusz na festiwalu w Cannes. Egipskie władze nie przyjęły go jednak ciepło i odtąd reżyser jest tam persona non grata. "Chłopiec z niebios" od 23 czerwca w polskich kinach.