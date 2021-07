Jeszcze bardziej brutalny. Thriller mrozi krew w żyłach

W wywiadzie dla Variety Stephen Lang wspomina, że już sam fakt, że otrzymał rolę w "Avatarze" odmienił jego zawodową sytuację. Jeszcze przed castingiem do filmu Camerona aktor brał bowiem udział w przesłuchaniach do sensacyjnej opowieści "Wrogowie publiczni". Lang wiązał z tą produkcją duże nadzieje, gdyż był to bardzo prestiżowy projekt. Za kamerą stał Michael Mann, zaś gwiazdami filmu mieli być Johnny Depp i Christian Bale. Po przesłuchaniach nikt jednak do aktora nie zadzwonił. Jednak, gdy kilka miesięcy później ogłoszono, że zagra u Camerona, twórcy sensacyjnej produkcji przypomnieli sobie o aktorze.