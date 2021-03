Ponad dziesięć lat po premierze. A wciąż kosi kasę w kinach

Film Jamesa Camerona ma tyle samo miłośników, co zapalczywych wrogów. Jak w życiu, "jeden lubi gładkie, bez wzorów, drugi woli w kwiatki i ptaszki". Jednak pewna rzecz nie podlega dyskusji. Komercyjny sukces. "Avatar" zawojował bowiem cały świat. Gdy pojawił się w kinach, na przełomie 2009 i 2010 roku, w każdym kraju osiągał wynik, który stawiał go pośród największych przebojów w historii. Nie inaczej było w Polsce. W zestawieniu tytułów, które trafiły do kin po 1989 roku, film Camerona przegrał minimalnie jedynie z rodzimą produkcją "Ogniem i mieczem".