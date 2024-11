Pokazali "Kąpiel diabła". Widzowie zasłaniali sobie oczy [RECENZJA]

Jeśli w kinie szukacie mocnych wrażeń, to jest film dla was. "Kąpiel diabła" pokazuje, jak rozpada się psychika jednej młodej kobiety. Towarzyszą temu sceny, od których wielu widzów próbowało odwracać wzrok. Na niewiele się to zdało, bo to, co działo się na ekranie, było jeszcze słychać.