Polacy kochają się śmiać! Komedia "Swingersi” najchętniej oglądanym polskim filmem weekendu

Komedia "Swingersi” w miniony weekend ściągnęła do kin ponad 141 tysięcy widzów i zajęła pierwsze miejsce wśród polskich filmów w oficjalnym box office.



"To szalona komedia pełna gagów i absurdalnych zwrotów akcji, która spodoba się każdemu, kto lubi z dystansem podejść do życia i nie traktuje go całkiem serio” – tak o "Swingersach” mówi Barbara Kurdej-Szatan, odtwórczyni jednej z ról. "Swingersi pokazują, że, jeśli czegoś bardzo pragniemy, to powinniśmy uważać, bo może się to wydarzyć” – dodaje aktor Tomasz Oświeciński.