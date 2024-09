Polacy oglądają "Wielką wodę". Aktorka serialu apeluje

Tragedia na południu Polski sprawia, że mnóstwo osób chce wiedzieć, jak sytuacja wyglądała podczas powodzi z 1997 r. A to najlepiej pokazuje produkcja Jana Holoubka - "Wielka woda". Serial pokazuje, jak władze Wrocławia, na czele z urzędnikiem Jakubem Marczakiem (Tomasz Schuchardt) muszą poradzić sobie ze zbliżającym się zagrożeniem powodzi i uratować miasto. Pokazane są historie osób takich jak Andrzej (Ireneusz Czop), którzy nie chcą pozwolić na to, by zniszczono wał przeciwpowodziowy, który może uchroniłby miasto przed zalaniem, ale ich wieś byłaby stracona. W serialu dużą rolę odgrywa hydrolożka Jaśmina Tremer, w którą wciela się Agnieszka Żulewska. Życie dopisuje do tej historii kolejny, katastroficzny ciąg dalszy.