Polak zginął w Strefie Gazy. Współpracował z organizacją, o której powstał film

Nie było kolorowo

Dowiadujemy się, że WCK miała w pierwszych latach działanoci ciekawe podejście - najpierw rozwiązano problem, potem martwiono się, jak zapłacić za to wszystko. Potrafili jednego dnia wydać 70 tys. dolarów na same owoce. Andres w Portoryko płacił często z własnej kieszeni. Oczywiście funkcjonowały zbiórki, ale nie były w stanie pokryć wydatków. Gdy poprosili o pomoc Czerwony Krzyż, usłyszeli, że nie ma na to środków. Kłopoty z pieniędzmi wykończyły Andresa, który na jakiś czas się załamał.