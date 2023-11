Znowu zepsuje święta. Gwiazdor wraca do kultowej roli sprzed lat

Sześć lat temu w rozmowie z CinemaBlend powiedział: - Uważam, że sequele pełnią w dużej mierze funkcję handlową. Przynajmniej te dwa, w których wziąłem udział (mowa tu o serii "Ace Ventura" oraz "Głupi i głupszy"; już po publikacji wywiadu w 2017 r. gwiazdor zagrał także w dwóch filmach o Soniku, w 2020 i 2022 r. – przyp. aut.), to były postacie, które lubiłem grać, ale w tym momencie prawie papugowałem siebie. Kiedy dzieli cię 10 lat od ostatniego razu, nagle zastanawiasz się: 'Jak ja to znowu zrobiłem?'... Zatem naśladujesz swoją pierwotną inspirację – tłumaczył swoją awersję do sequeli Carrey.