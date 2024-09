Polka żyje u boku hollywoodzkiego gwiazdora. Domińczyk opowiada o znanym mężu i trudnym dzieciństwie z ojcem

Kariera Polki w Hollywood

Dagmara Domińczyk w 1999 roku rozpoczęła karierę filmową w Hollywood. Jej najbardziej znacząca rola, która przyniosła jej międzynarodowy rozgłos, to Mercedes w filmie "Hrabia Monte Christo" (2002). Miała również okazję grać z Jennifer Aniston i Markiem Wahlbergiem w "Gwieździe rocka" oraz w nominowanym do Oscara obrazie pt. "Kinsley". Przez kilka lat grała w jednym z najlepszych seriali ostatnich lat, "Sukcesja". "Rzeczy niezbędne" z jej udziałem wchodzą do kin 27 września.