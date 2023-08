Polsat wyciął widzom niezły numer. "Kevin sam w domu" we wrześniu!

W tym roku Polsat postanowił zaskoczyć widzów i swój przebój wszech czasów pokaże na początku września. Nie wszystkim to się podoba. "Psujecie świąteczny klimat. Puszczać ‘Kevin sam w domu’ na początku września? Lepiej się to ogląda w wigilię jak co roku — od razu lepszy klimat" – napisał jeden z internautów. W sieci pojawiło się też wiele żartobliwych komentarzy, typu: "W tym roku mamy święta we wrześniu. Lecę kupować choinkę".