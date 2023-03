Polski hit Netfliksa. Romans w pracy z dużo młodszym mężczyzną

"Dzisiaj śpisz ze mną" jest ekranizacją powieści Anny Szczypczyńskiej, autorki bloga "Panna Anna Biega". W opisie książki możemy przeczytać: "Ta historia może dotyczyć każdej z nas. Wszystkie bowiem stajemy przed niezliczoną ilością wyborów, a każda decyzja niesie konsekwencje. I choć nigdy nie wiemy, jakie one będą, to to, co przeżyjemy, buduje nas na nowo. Najważniejsze jest to, by świadomie stawić kolejne kroki, bo zawsze gdzieś tam czeka na nas miłość".