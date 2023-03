Jak zerwać z prostytucją? "Pretty Woman" w wersji Netfliksa

Martin Cid z "Movies Magazine" napisał: "To film o rzeczach bardzo ludzkich, a zarazem bardzo poetyckich. To historia Chihiro, które wie, jak ożywić otaczających ją ludzi. Dać im człowieczeństwo, osobowość i powód istnienia. Prosty, ale czarujący scenariusz potrafi zachwycić. Film do podziwiania sercem. Trzeba jedynie zdjąć z nosa okulary sarkastycznego i zgorzkniałego intelektualisty".