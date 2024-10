Polski motyw w "Pingwinie" HBO. Zauważyliście?

- Nie zrozum mnie źle. Kocham to, ale praca nad serialem mnie wykończyła. Pod koniec jęczałem jak dziecko każdemu, kto mnie tylko słuchał i chciałem, żeby to się k...wa skończyło. Starałem się podkreślać, że choć jestem marudą, to wciąż jestem niezwykle wdzięczny i jest to dla mnie wielki zaszczyt.