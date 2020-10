Jest decyzja w sprawie kin. Zupełnie inaczej niż w Niemczech i Francji

28 października natomiast decyzję o zamknięciu kin podjęły rządy w Niemczech i we Francji. Kanclerz Niemiec Angela Merkel poinformowała, że wszystkie instytucje kulturalne zawieszą swoją działalność 2 listopada, natomiast francuski prezydent Emmanuel Macron zarządził zamknięcie kin od 30 października. We Francji twardy lockdown będzie trwał przynamniej do 1 grudnia.