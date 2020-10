"Listy do M. 4" z premierą na Player.pl. "Trwają rozmowy"

"Listy do M. 4" na pewno nie trafią do kin w zaplanowanym terminie, czyli 4 listopada. Nowa data premiery nie została jeszcze podana, tymczasem pojawił się pomysł, by film od razu trafił na platformę streamingową.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

"Listy do M. 4" miały przyciągnąć tłumy przed świętami (filmpolski.pl)