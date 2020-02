Polskie Nagrody Filmowe Orły: 72 filmy ubiegają się o tytuł Najlepszego Filmu

W kategorii Najlepszy Dokument kandyduje 79 tytułów zaś w kategorii Najlepszy Filmowy Serial Fabularny – 15. Właśnie zakończył się pierwszy etap głosowania, w którym członkowie Polskiej Akademii Filmowej oddawali głosy na nominacje.

Trwa liczenie głosów Akademików przez wiodącą na rynku firmę audytorsko-doradczą PwC. Dwójka Partnerów PwC, Katarzyna Podgórna i Piotr Wyszogrodzki, osobiście odpowiedzialnych za tajność, poufność i wiarygodność głosowania, dostarczy zalakowane koperty z wynikami głosowania Akademików w I turze na uroczystą konferencję prasową 5 lutego o godz. 12.00 w siedzibie CANAL+.

W tym roku decyzją członków 700 osobowej Polskiej Akademii Filmowej liczba nominacji do Orłów w każdej z kategorii została zwiększona z trzech do pięciu, co oznacza jeszcze większe emocje przy ogłaszaniu wyników. W konkursie pojawi się również nowa kategoria – Najlepsza Charakteryzacja.

Rosnąca z roku na rok liczba i jakość filmów, które biorą udział w konkursie spowodowała, że poddaliśmy pod głosowanie Akademii możliwość przywrócenia liczby nominacji do Orłów do pięciu, jak działo się to przed dekadą. Cieszę się, że Akademia głosując za przywróceniem pięciu nominacji stawia na większą różnorodność i rozszerza grupę wyróżnionych twórców – powiedział Dariusz Jabłoński, Prezydent Akademii.