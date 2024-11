Ponad 1,5 mln wyświetleń. Potężne zainteresowanie filmem z Cameron Diaz

Cameron Diaz znowu w akcji, dosłownie

Film zadebiutuje w Netflixie 17 stycznia 2025 roku, ale już można zobaczyć pierwszy zwiastun komedii. Zainteresowanie jest ogromne i trudno się dziwić. O tej produkcji mówi się od miesięcy. Po pierwsze ze względu na powrót Diaz. Po drugie - przyjacielską relację aktorki z Jamiem Foxxem, który to właśnie namówił ją do zapomnienia o emeryturze. I po trzecie - to w trakcie zdjęć do tego filmu Jamie Foxx wylądował w szpitalu z zagrożeniem życia. Do tej pory dokładnie nie ujawnił, co mu się stało