Jamie Foxx ciągle przebywa w szpitalu. Napisał do fanów

Jak twierdzi "People", od pierwszego klapsa na planie między gwiazdami była niesamowita chemia. Wszystko szło dobrze aż do 11 kwietnia, kiedy, jak poinformowała córka aktora Corinne, doznał on "zapaści zdrowotnej" i został przewieziony do szpitala w Atlancie, gdzie pozostaje do dziś. Corinne Foxx nie zdradziła szczegółów, poprosiła jedynie o modlitwę i uszanowanie prywatności rodziny.