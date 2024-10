Ponad 11 mln wyświetleń. Laura, dlaczego w tym zagrałaś?

W tym odcinku podcastu opowiadamy także o innej produkcji Netfliksa, która przywędrowała do nas ze Stanów. To "Planeta samotności" z Laurą Dern i Liamem Hemsworthem. Film opowiada o dojrzałej pisarce, która, chcąc oderwać się od rzeczywistości i od ludzi, przyjeżdża do Maroka, by w samotności dokończyć pisanie nowej książki. Jej plany nie wypalają, bo do luksusowego hotelu na marokańskim pustkowiu przyjeżdżają inni znani pisarze, którzy chcą się integrować, bawić, ale na pewno nie pisać. Bohaterka poznaje przystojnego Owena (Hemsworth), finansistę, który w Maroko odkrywa, jak bardzo różni się od swojej partnerki. Zbliża się zaś do granej przez Laurę Dern Katherine.