Gorące sceny z młodszym aktorem. Teraz komentuje

Trudne wybory na początku kariery

Jakiś czas temu aktorka wspominała również swoje trudne początki w Hollywood w podcaście "Where Everybody Knows Your Name", prowadzonym przez Teda Dansona i Woody'ego Harrelsona. Dern opowiedziała o czasach, gdy zmuszona była zrezygnować ze studiów na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA), aby przyjąć rolę w filmie "Blue Velvet" Davida Lyncha, co było dla niej trudną decyzją.