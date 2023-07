Ponad 30 mln dol. wyrzucone w błoto. Netflix kasuje remake "Masters of the Universe"

Dwa lata temu Netflix wypuścił nową kreskówkę w świecie He-Mana i wkrótce zaczęto się szykować do nakręcenia pełnometrażowego filmu aktorskiego na tej samej licencji. Na wstępną produkcję wydano już fortunę, ale Netflix nie zamierza ciągnąć tego dłużej i wyrzucił "Masters of the Universe" do kosza.