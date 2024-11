Ponad miliard minut. Był serial, teraz będzie film. Powtórzy sukces?

Jest to cykl oparty na prozie Toma Clancy'ego, ale jest to współczesna wersja przygód agenta CIA. W tej roli John Krasinski ("The Office", "Ciche miejsce"). Po premierze dwóch ostatnich odcinków czwartego, a zarazem ostatniego sezonu serialu, wg danych Nielsena "Jack Ryan" osiągnął imponujący wynik oglądania - 1,15 miliarda minut. Serial plasuje się w pierwszej trójce najchętniej oglądanych seriali Prime Video na świecie.