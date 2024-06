Porażające. Nic was nie przygotuje na to, co pokazała Céline Dion w tym dokumencie

Żaden dokument o piosenkarce czy innej gwieździe nie przygotował was na to, co zobaczycie w tym filmie. "Jestem" sięga o wiele dalej niż obrazki domowych pieleszy, nieidealne uczesanie przy niepomalowanej buzi, czy łzy przed kamerą. Jeszcze nigdy żaden dokument nie obdarł gwiazdy z blichtru, sukien i odpowiednich świateł, by pokazać wrażliwego i złamanego człowieka. Céline Dion wspięła się na niewyobrażalne wyżyny odwagi i szczerości zapraszając Irene Taylor do swojego domu i opowiadając reżyserce o swojej chorobie.