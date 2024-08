Poruszający wpis Antczaka. "Stoję na krawędzi peronu"

Jerzy Antczak to wybitny polski reżyser, dzięki któremu polska kinematografia wzbogaciła się o ekranizację "Nocy i dni" czy "Damy kameliowej". Ostatnią produkcją Antczaka jest "Chopin. Pragnienie miłości" z 2002 r. Z miłości do Chopina Antczak wydał powieść o nieznanych losach Polaka - "Serce Chopina, czyli węzeł gordyjski". Krytyk Łukasz Maciejewski napisał: "Powiedzieć, że ta książka powstawała latami, to nie powiedzieć niczego (...) Już wtedy – siedemdziesiąt pięć lat temu, Jerzy Antczak żył Chopinem, historią serca Chopina. Przypomnijmy, że kompozytor chciał, żeby jego serce powróciło do Warszawy. Misję tę spełniła siostra pianisty, Ludwika Jędrzejewiczowa. Serce zamknięto w słoju wypełnionym alkoholem (spirytusem lub koniakiem). Z obawy przed rewizją Ludwika wiozła je pod własnym ubraniem".