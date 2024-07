Powalczą o Złote Lwy! Ogłoszono listę nominowanych produkcji

Wśród filmów zakwalifikowanych w tym roku do Konkursu Głównego o dwóch produkcjach pisano bardzo dużo w ostatnim czasie. To "Zielona granica" Agnieszki Holland i "Biała odwaga" Marcina Koszałki, która rozgrzała widzów do czerwoności, szturmowali kina. A gdy film zszedł z kinowych afiszy, można go było oglądać w streamingu. Na Amazon Prime Video "Biała odwaga" pokazywana jest w formie trzyodcinkowego serialu. Polska produkcja cieszyła się tam dużą popularnością, bo w rankingu oglądalności przegrywała jedynie z serialem "Fallout". Natomiast znaną z kin wersję "Białej odwagi" od 13 czerwca można oglądać w Canal+.