Powiedział, kim był dla niego Stuhr. "Był w moim życiu zawsze"

- Jerzy Stuhr był zawsze w moim życiu i w życiu mojej rodziny - powiedział Opania. - Wszyscy go podziwialiśmy, uwielbialiśmy - jego talent, jego role. Świat jest o wiele smutniejszy. Powiedziałbym o wiele więcej, ale żadne słowa nie oddadzą tego, co czuję i co czują moi najbliżsi w obliczu tego, co się stało, bo Jerzy Stuhr był w moim życiu zawsze. Od samego początku - wyznał poruszony aktor.