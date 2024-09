Strzał w dziesiątkę Netfliksa. 10 mln widzów w ciągu jednego tygodnia

Bohaterem serialu był Michael Scofield (Wentworth Miller), młody, niezwykle utalentowany inżynier, którego brat Lincoln Burrows (Dominic Purcell) został skazany na karę śmieci za rzekome zabójstwo brata wiceprezydenta (w morderstwo został wrobiony przez służby specjalne). Do wykonania wyroku w więzieniu stanowym Fox River pozostało już tylko trzy tygodnie. Scolfield przekonany o niewinności brata, podejmuje brawurową próbę ratowania jego życia. Pozoruje napad na bank, daje się złapać i trafia do tego samego więzienia, co Burrows. Więzienia, które sam zaprojektował.