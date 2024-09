Zabili, ale nie są potworami. "Czy prawda nie wystarczy?"

W latach 90. to była bardzo głośna sprawa. Bracia zostali wówczas skazani na dożywotnie więzienie bez możliwości przedterminowego zwolnienia za zabójstwo swoich rodziców. Obaj przyznali się do winy, twierdząc przy tym, że do czynu popchnęły ich lata brutalnej przemocy fizycznej, emocjonalnej i seksualnej, jakiej doznawali w domu.