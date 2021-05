Sąd oddalił pozew. Kevin Spacey może teraz spać trochę spokojniej

Tym sposobem Kevin Spacey pozbył się kolejnego problemu. C.D. oskarżał gwiazdę "House of Cards" o to, że wykorzystywał go seksualnie, gdy był jeszcze osobą niepełnoletnią. W 1983 roku Spacey, po warsztatach aktorskich, które prowadził, miał zaprosić 14-letniego wówczas chłopca do swojego mieszkania i namówić do seksu. Później miało dojść pomiędzy nimi do kolejnych kontaktów seksualnych. Dodajmy, że w 1983 roku dwukrotny zdobywca Oscara nie był nawet u progu swojej aktorskiej kariery. Nie zagrał jeszcze w żadnym filmie. Miał wówczas 24 lata.