Powrót rozśpiewanej gromady!

Na drodze do sukcesu Bustera i jego ekipy stoi nie tylko niechęć Claya do występów, ale i podstępny, wyrachowany Jimmy Crystal (Bobby Cannavale) – potentat w branży rozrywkowej i właściciel Crystal Tower Theatre. Ten bezwzględny wilk nie cofnie się przed niczym, by odnieść sukces. Bez litości odrzuca kolejnych aspirujących artystów i zrzuca ich (dosłownie) ze swojej wieży. Jedyna droga do zdobycia uznania w jego oczach i szansy na występ to przekonanie Claya Callowaya do powrotu na scenę… Jednak stawka w tej grze jest wyższa, niż Buster kiedykolwiek przypuszczał.