Powrót Smoczego Wojownika (recenzja filmu "Kung Fu Panda 4")

Jej przebieg i to, w jaki sposób Po przestaje walczyć ze swoim losem i – przede wszystkim – zaczyna wierzyć w to, że nie na spuszczaniu bęcków świat się kończy, to wspaniała przygoda dla wszystkich. I przypomnienie, że nie zawsze zmiana jest czymś złym (tak jak w menu restauracji ojców Po – pana Pinga i Li), a to, że w czymś jesteśmy dobrzy, nie oznacza, że musimy to robić przez całe nasze życie. To także zachęta do próbowania nowego, uczenia się na błędach i wyciągania wniosków. Czy Po w tej odsłonie przygód robi wszystko dobrze? Nie. Czy załamuje się i porzuca misję? Także nie! Walczy do ostatnich chwili, nawet gdy nie ma już nadziei, i odkrywa, że może jednak zmiana nie jest taka zła…