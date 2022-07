Powstanie film o księciu Andrzeju. Do roli przymierzana jest wielka gwiazda

Jak donosi "Deadline", scenariusz filmu oparty będzie o książkę Sam McAlister "Scoops: Behind the Scenes of the BBC’s Most Shocking Interviews" ("Za kulisami najbardziej szokujących wywiadów BBC"). Autorka opisała w niej, jak dziennikarzom BBC udało się namówić księcia na rozmowę, którą wyemitowano dwa miesiące po tym, jak Epstein został znaleziony martwy w swojej celi.