Prace nad nowym filmem "Fantastyczna Czwórka" ruszyły!

"To będzie inne i na poziomie samej fabuły, i sposobu powstawania filmu. Sądzę, że to będzie coś innego niż wszystko, co widzieliście wcześniej, a już na pewno będzie niepodobne do tego, co zobaczyliście w Marvelu. (...) Scenariusz jest niesamowity, postacie są genialne. (...) Jestem podekscytowany. Jak sprawić, by to wszystko było ekscytujące, a jednocześnie miało oparcie w kwestiach naukowych? Przecież to część mitologii Fantastycznej Czwórki, którą prywatnie uwielbiam".