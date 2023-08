Pracuje w Teatrze Kwadrat. Zaskoczyła go reakcja Andrzeja Nejmana

- Myślę, że wszystko mogłoby się zupełnie inaczej potoczyć, gdyby dyrektor zdobył się na odwagę, przyznał się do pewnych niedoskonałości i wyznał całą prawdę. A on, gdy pojawiły się te artykuły w "Gazecie Wyborczej" i rozpoczęła się medialna burza, to, zamiast szczerze z nami porozmawiać i powiedzieć, za co może nas przeprosić, a za co nie czuje odpowiedzialności, spotkał się z nami, spędziliśmy pół godziny w atmosferze wzajemnych oskarżeń i się rozeszliśmy - powiedział.