Prawie zmarł na planie hitu Netfliksa. Wszystko przez zaniedbania

Wypadek skłonił Michaela i jego żonę, Selinę Oronoz, do nagłośnienia problemu zaniedbań norm bezpieczeństwa na planach filmowych. - Chcemy, żeby wszystko zostało naprawione. Budynki są stare - mówi Selina. Jak podaje ich prawnik, Alexander Eisner, problemem jest brak wymogu dostosowania starszych obiektów do współczesnych standardów bezpieczeństwa. Wskazuje na fakt, że brama, z której spadł Michael, miała się otwierać na zewnątrz w przestrzeń pustą, co jest niezgodne z wymogami bezpieczeństwa, które jasno mówią, że takie bramy powinny otwierać się do wewnątrz lub przesuwać, by uniknąć przypadkowego upadku. Na zdjęciu wykonanym na trzy miesiące przed wypadkiem widać również, że brama była zamknięta za pomocą sznurka zamiast solidnego zamka.