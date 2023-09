"Prawy chłopak". Z katolika i narodowca w lewaka. Katalizatorem była kobieta

To wszystko wybrzmiewa w relacjach Antka z dziewczynami w jego wieku. - Obycie z kobietami, obycie w towarzystwie. Ja bym chciał być do tego bardziej wychowany może, czy coś - mówi Antek gdzieś na początku dokumentu. Te słowa stają się później profetyczne. Jego pierwszy związek rozpada się z powodu różnic w światopoglądzie. Złamane serce jest dla chłopaka tak wielkim ciosem, że przy okazji zaczyna kwestionować wszystko, co do tej pory go formowało jako mężczyznę. Następuje kryzys męskości. Można nawet sobie zażartować, że znowu wszystko źle przez te kobiety.