Premiera i gorąca randka. Brad Pitt żyje najlepszym życiem z dwukrotnie młodszą dziewczyną

Brad Pitt i Angelina Jolie ogłosili rozstanie w 2016 roku. Dla świata był to szok, koniec kultowej it couple, Brangeliny. Początek tej miłości był dość skandaliczny - poznali się na planie komedyjki sensacyjnej "Mr and Mrs Smith" i mimo, że Pitt był wtedy mężem Jennifer Aniston, nawiązali gorący romans. Po rozwodzie z gwiazdą "Przyjaciół" Pitt przysposobił adoptowane dzieci Angeliny, doczekali się jeszcze trójki biologicznych pociech. Ponoć to ta liczna gromadka zachęciła swoich znanych rodziców, by powiedzieli sobie oficjalnie "tak", a oni im ulegli. Dziś już wiemy, że zupełnie bez sensu.